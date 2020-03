“Storie di donne, storie di lotte”, rinviato a data da destinarsi

In relazione all’oggetto, si comunica che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto e delle nuove disposizioni contenute nel Decreto legge 04/03/2020, in particolare l’art. 1 co.1 b) l’iniziativa “Storie di donne, storie di lotte”, programmata presso la Bibliomediateca di Campobasso per il 6 marzo 2020 alle ore 17.00 è rinviata a data da destinarsi. Si approfitta per ringraziare per la disponibilità il Comune di Campobasso e i relatori dell’evento, certi della disponibilità delle SS.LL a riprogrammare l’iniziativa in tempi diversi.