Storie del passato : il rapimento di donne venafrane nel Basso Molise

E’ storia, certezza, tradizione o solo diceria ? Sulla questione regnano tanti dubbi, ma intanto anche i testi enciclopedici accreditati ne scrivono per cui qualcosa di verità deve pur esserci, o addirittura quanto si dice è piena verità. La vicenda resta comunque tutta da chiarire nel suo effettivo svolgersi. Si vuole, ed eccoci alle voci della tradizione storica, che nei tempi andati le donne di Venafro dirette quali pellegrine assieme ai loro uomini in Puglia sarebbero state assalite dai briganti nei pressi del borgo longobardo di Binifri (dal latino Vinifer, terra dove si produce vino), l’attuale Bonefro, Comune molisano di oltre 1.300 abitanti e situato a m. 631 l/m nella provincia di Campobasso. Le venafrane rapite lì sarebbero rimaste, dando vita alla successiva comunità del posto. Sulla storia e sulla progressiva nascita di Binifri (oggi Bonefro) ecco quanto testualmente riporta Wikipedia : “I primi abitanti (di Binifri/Bonefro, ndc) risalgono al periodo longobardo (fine IX – inizio X sec.) anche se sono stati trovati resti appartenenti ad epoche precedenti. Tuttavia la prima base certa della sua esistenza si trova in un documento scritto nel 1059, con la denominazione di Binifri (dal latino Vinifer), ossia terra dove si produce vino”. Quindi il passaggio storico che interessa Venafro e le venafrane in particolare : “La tradizione associa la nascita del borgo a dei pellegrini diretti nelle Puglie e partiti da Venafro, i quali arrivati in questa terra vennero assaliti dai briganti e gli uomini divennero pietre e le donne colombe. Vennero assaliti nei pressi della “chajedonne”, <il pianto delle donne>”. E’ tutto vero ? E’ storia ? E’ solo tradizione ? Trattasi di semplici dicerie ? Premesso che una voce, allorquando si diffonde e trova man mano consistenza nell’opinione pubblica, finisce per accreditarsi come fatto reale effettivamente avvenuto e diventa storia a tutti gli effetti, c’è da dire che a Venafro si è convinti che tanto sia realmente accaduto e che siano state le donne venafrane, trattenute con la forza e d’acchito certamente non consenzienti a restare in loco, a dar vita alla crescita demografica del successivo borgo dell’antico Binifri, oggi Bonefro, finendo per inserirsi nel nuovo contesto sociale e territoriale. E’ tutta fantasia ? E’ pura tradizione senza il supporto storico ? Non lo si esclude, ma intanto se ne fa un gran parlare e in molti sono convinti del suo effettivo verificarsi. Chiudiamo soffermandoci sulla chiusura della notizia : gli uomini di Venafro, pellegrini in Puglie, divennero pietre e le donne trasformate in colombe? Cosa significa ? Altri rebus sull’intera vicenda, per cui sarebbe il caso di fare finalmente piena luce sul tutto. Dal che l’idea di tanti per un incontro socio/culturale/istituzionale tra le collettività di Venafro e Bonefro per chiarire una volta per tutte quanto effettivamente avvenuto, ammesso che ci sia stato. Non sarebbe male, pensiamo !

Tonino Atella