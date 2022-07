Storie all’improvvisa, successo al Teatro Fulvio per il primo evento della VII edizione dell’Aut Aut Festival

Un viaggio nelle fiabe più celebri, da Cappuccetto Rosso alla Principessa sul Pisello e in quelle nuove, animate da marionette o interpretate dall’attore Andrea Calabretta

Una serata all’insegna della fantasia e della spensieratezza quella che ieri, venerdì 8 luglio, ha dato il via alla settima edizione dell’Aut Aut Festival.

L’autore e attore Andrea Calabretta ha tenuto il suo spettacolo ‘Storie all’improvvisa’ nella bellissima location del Teatro Fulvio di Guglionesi, luogo individuato dagli organizzatori come soluzione alternativa al Parco Castellara a causa delle condizioni Meteo poco favorevoli.

Un viaggio nelle fiabe più celebri, da Cappuccetto Rosso alla Principessa sul Pisello e in quelle nuove, animate da marionette o interpretate con grande maestria dall’attore Andrea Calabretta che dal 1979 porta in scena spettacoli per grandi e bambini.

Un grande pubblico proveniente da diversi centri del Basso Molise ha accolto con sorrisi e applausi la performance teatrale di Calabretta che ha saputo coinvolgere i bambini interagendo e dialogando con loro. In tanti alla fine dello spettacolo hanno voluto scattare una foto con l’attore per portare a casa un ricordo della serata.

Valentina Fauzia, curatrice dell’Aut Aut Festival nel dare il benvenuto alla compagnia del Teatro Verde ha ringraziato l’amministrazione comunale di Guglionesi che per il terzo anno consecutivo sceglie di essere partner della rassegna culturale dedicata all’autorialità, e ha ringraziato in particolare modo il consigliere Michele d’Anselmo per essersi speso personalmente nell’organizzazione di questo evento.

Il festival prosegue con un ricco calendario:

22 luglio – Antonio ANDRIANI ‘Civitas dei. Natale 1980’, scrittore, – Campomarino

28 luglio – Mauro MAZZA, giornalista ed ex direttore del Tg1 e Tg2 RAI, ‘Diario dell’ultima notte. Ciano Mussolini lo scontro finale’

30 luglio – Giovanni MANCINONE, giornalista, ‘ Molise criminale’ – Portocannone

8 agosto – Simonetta TASSINARI, docente e scrittrice, ’Le donne dei calabri di Montebello’ – Campomarino

20 agosto – Roberto D’ALIMONTE, docente e politologo, ‘Parliamo di politica’ – Guglionesi

25 agosto – Giorgio PAGLIONE e Laura D’ANGELO ‘Poesia sul mare’ autori e poeti, – Termoli

26 agosto – Adele FRARACCI, docente e scrittrice, ‘La filosofia è donna e cosmopolita’ – Termoli

11 settembre – Francesca PACI, giornalista inviata di guerra per ‘La Stampa’ – ‘Reportage dall’Ucraina’ Termoli

Ettore Maria COLOMBO, giornalista, – ‘La calda estate e l’autunno della politica’ – Guglionesi

10 ottobre – Guido SCORZA – Componente del Garante per la protezione dei dati personali. Avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy. ‘Privacy e nuove tecnologie’ – Campobasso

4 dicembre – Andrea Calabretta, autore e attore, ‘Il gatto con gli stivali’ – Guglionesi

Tutti gli eventi sono gratuiti e per quelli che si terranno a Termoli sul Trabucco è indispensabile la prenotazione attraverso la mail autautfestival@giuseppe-bianco