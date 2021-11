Storia di Jordan cucciolo rifiutato dopo un grave incidente

Rifiutato come un oggetto che non piace più perché magari difettoso!

L’abbandono dei cani è una triste e disumana realtà che purtroppo avviene continuamente in ogni dove, ma ci sono alcuni abbandoni che fanno riflettere e capire fino a che punto l’indifferenza e la cattiveria possano giungere.

Jordan è un cucciolo di pastore tedesco di appena cinque mesi, ebbene dopo un grave incidente è stato abbandonato a se stesso, quindi senza cure, senza più la presenza della famiglia presso la quale viveva e della quale si fidava. Rifiutato perché le sue ossa rotte avevano provato a guarire da sole e come conseguenza il cucciolo camminava con la zampe posteriori trascinate e arrancando come poteva tanto che una delle zampe è completamente rivolta al contrario.

Ma Jordan è un piccolo essere senziente, che sicuramente aveva provato sentimenti e attaccamento totale per i suoi proprietari… Ora questo cucciolo che conserva una palese giovialità, una voglia di giocare, correre e amare è nella custodia di alcuni volontari di Campobasso che se ne stanno prendendo cura. Purtroppo, dopo la visita di un esperto veterinario, lo stato delle ossa di Jordan è grave, presenta fratture acetabolari con coinvolgimento bilaterale della testa del femore, inoltre l’anca destra è particolarmente danneggiata.

Il responso dice che bisogna intervenire per far tornare di nuovo Jordan a camminare con tutte e quattro le zampe e non solo con quelle anteriori! L’intervento ha un costo piuttosto elevato che da soli i volontari non possono affrontare per cui chi volesse contribuire per far tornare Jordan a vivere la sua piccola vita con ancora fiducia negli esseri umani, visto che ha conosciuto solo l’abbandono in una situazione in cui aveva estremo bisogno di cure e di affetto, può contattare le volontarie Gigliola 393 9122556 e Monica 347 1987083 e ridare al cagnolino la possibilità di vivere e di essere adottato, dopo l’intervento, da chi non lo abbandonerà mai perché bisogna credere che tra tanta indifferenza e mancanza di compassione vi sono ancora persone che hanno a cuore la vita in ogni sua forma e manifestazione soprattutto quando questa è menomata e minacciata.

Maria Stella Rossi