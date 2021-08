Storia di Giuseppe falegname, don Mario Colavita presenta il suo nuovo libro

Venerdì 13 agosto 2021, alle ore 21, nella suggestiva piazzetta del borgo antico di Petacciato (piazza Belgioiso), dinanzi alla chiesa romanica di Santa Maria, alla presenza del vescovo Gianfranco De Luca, del frate francescano Claudio Bottini e del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, sarà presentato il nuovo libro di don Mario Colavita: Storia di Giuseppe falegname: l’apocrifo sulla vita e la morte di san Giuseppe.

È la storia di san Giuseppe il patrono della Chiesa universale e il custode di Gesù e della santa Famiglia.

San Giuseppe è il più santo dei santi, tanto che san Gregorio nazianzeno (330-390) scrive: “il Signore ha riunito in Giuseppe come nel sole, tutta la luce e lo splendore degli altri santi tutti insieme”.

San Giuseppe, sposo di Maria e padre legale di Gesù gode di una tenera simpatia e di una candida fiducia da parte dei cristiani. È entrato nel cuore dei credenti con la discrezione e l’umiltà, la forza e la convinzione di essere il cooperatore della storia della salvezza.

Del culto di S.Giuseppe la Chiesa ha sempre avuto una particolare devozione e attenzione, ne è prova un costante magistero pontificio che da Pio IX (1870) a papa Francesco ha posto la figura del Custode del Redentore come inscindibile dalla vita di Gesù, Maria e della Chiesa.

Il volume, edito nell’anno dedicato a san Giuseppe, aiuta a comprendere meglio l’ambiente del primo cristianesimo e a collocare la vita di Giuseppe nel contesto della Galilea del I secolo, mettendo in luce l’umanità di un uomo che per volere di Dio è stato chiamato a prendersi cura del mistero dell’incarnazione.

Dal vangelo di Matteo sappiamo che il lavoro di Giuseppe era quello del carpentiere, in greco téktôn, il termine greco tradotto con carpentiere, corrisponde al latino faber e indica un artigiano che lavora il legno o la pietra.

L’apocrifo Storia di Giuseppe falegname del II-III secolo è l’unico scritto che parla della vita e della morte di Giuseppe, una pietra preziosa che arricchisce e illumina la vita di uno dei personaggi più importanti del cristianesimo.

Attraverso questo scritto possiamo comprendere meglio il culto, l’arte e la devozione che si è creata attorno alla figura di san Giuseppe di Nazaret.

La presenza di Padre Claudio Bottini, professore per oltre 30 anni allo studium biblicum di Gerusalemme arricchisce l’evento, sarà occasione per ascoltare della vita dei cristiani di Terra Santa in questo tempo di difficoltà.

Il ricavato del volume sarà devoluto in beneficienza per aiutare i frati della custodia di Terra santa che da oltre 800 anni custodiscono i luoghi santi.