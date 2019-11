Stop violenza sulle donne, anche gli Hammers scendono in campo

Rugby. Nella giornata Nazionale Contro la violenza sulle donne, gli Hammers scendono in campo al Vecchio Romagnoli per ben tre sfide di Campionato. Gli under sedici sotto la pioggia incessante di domenica hanno affrontato battendo il Grande Napoli con un netto 63 a 0. La seniores maschile di Coach Sommella ha affrontato, nella gara valevole per il Campionato di serie C, il IV Circolo Benevento cedendo di sole due mete per il 15 – 0 finale. In una gara molto dura tra le note positive il rientro in campo del trequarti De Luca e l’esordio in mischia del giovane Tullo. A chiudere la lunga giornata le Ragazze dela femminile vincenti nello scontro diretto con le ZO Salerno con un netto 17 – 0 con l’importante meta di Zaroual.