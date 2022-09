Stop radioterapia al Gemelli, Chimisso: “Cosa sta facendo Toma? Ne va della salute dei molisani”

A partire dal prossimo 1° ottobre il Gemelli Molise sospenderà le prestazioni di Radioterapia per i pazienti molisani.

E’ l’annuncio che ieri mattina, 2 settembre, ha fatto il presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Petracca.

“E’ una prospettiva che ci lascia incredubili, esterrefatti e particolarmente preoccupati – ha affermato Maricetta Chimisso, segretario dei circolo cittadino del Pd di Termoli – come circolo di Termoli e come Federazione del basso Molise da mesi portiamo avanti una battaglia per la sanità di qualità e per la salvaguardia del San Timoteo consapevoli che molti cittadini del basso Molise si recano a Campobasso per usufruire di servizi che non sono erogati dalla sanità pubblica e che il Gemelli Molise assolve al ruolo erogando appunto quei servizi che negli ospedali molisani non sono usufruibili.

Ecco perché questa notizia ci preoccupa e non poco soprattutto perché nelle sue dichiarazioni il presidente del Consiglio di Amministrazione, Petracca, parla di un ennesimo esaurimento del budget e del fatto che l’ente commissariale non è in grado di fornire una soluzione praticabile per risolvere questa situazione.

Apprendiamo anche con stupore, sempre dalle dichiarazioni dello stesso Petracca che per il 2022 non è stato ancora emanato uno specifico provvedimento che definisca i limiti di spesa facendo riferimento a quanto determinato per il 2021 (5,5 milioni a fronte di un fatturato di 7,8 con 4-5 settimane di trattamenti per ogni paziente) il cui importo non rispecchia i reali fabbisogni della popolazione e non è sufficiente a soddisfare le esigenze dei pazienti molisani”.

A questo punto non possiamo non interrogarci su cosa stia facendo veramente Donato Toma in qualità di commissario ad acta per la sanità molisana soprattutto a fronte del fatto che nel triennio 2019-2021 il fuori budget per i pazienti molisani è stato di 4milioni di euro e non è stato riconosciuto oltre ad altri 25milioni di crediti pregressi.

La sanità non può essere solo terreno di vacue promesse elettorali ma deve essere presa davvero in mano per il benessere dei cittadini. Ne va della salute dei molisani”.