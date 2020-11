Stop Cosap nel 2021, la maggioranza dice “si”

“Uno dei problemi connessi alla Pandemia è di tipo psicologico. Per tanti è difficile affrontare il futuro pensando a cosa saranno i prossimi mesi, duri e complicati. Titolari di bar e ristoratori, ad esempio, hanno la stessa esigenza: programmare attività nel prossimo futuro, sperando venga sconfitto presto il Covid19 -si legge in una nota del Pd Campobasso- Con questo spirito, ieri, in Consiglio comunale abbiamo chiesto di “dare una prospettiva ai titolari dei Bar e Ristoranti nella speranza che il 2021 sia l’anno della ripartenza”.

La proposta è concreta: valutare se c’è la possibilità finanziaria per esentare bar e ristoranti dalal COSAP anche nell’anno 2021.

Noi crediamo sia fattibile e siamo contenti per il fatto che il Consiglio comunale abbia accettato la nostra proposta di discutere di questa possibilità, che non esclude, ovviamente, altri interventi di supporto, per i quali proveremo a dare, come, sempre, il nostro contributo di idee”.