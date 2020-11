Stop attività didattica in presenza Primaria e Secondaria di primo grado

Dal Comune di Termoli è stata trasmessa un’ordinanza a firma del sindaco Francesco Roberti che dispone “la sospensione delle attività didattica in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ad esclusione degli istituti parificati e della sede del C.P.I.A. di Termoli, al fine di adottare misure di contenimento del contagio da Covid -19, a decorrere dal 23 novembre 2020 al 28 novembre 2020, demandando ai dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata e del personale la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate in precedenza.

La sospensione delle attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia aventi sede nel Comune di Termoli e degli asili nido comunali , ad esclusione degli istituti parificati e degli asili nido privati, al fine di adottare misure di contenimento del contagio da Covid -19, a decorrere dal 23 novembre 2020 al 28 novembre 2020, demandando ai dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata e del personale scolastico la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate in precedenza. Si demanda ai dirigenti scolastici degli istituti parificati, del C.P.I.A. e degli asili nidi privati, la facoltà di adottare misure più idonee a contenere eventuali emergenze epidemiologiche da Covid-19 che dovrebbero accertarsi presso le sedi dei predetti istituti, anche con l’attivazione della didattica a distanza o didattica digitalmente integrata”.