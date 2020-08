Stop all’arrivo di migranti in Molise, parla Toma

“Io col Governo collaboro, non vivo di proteste e basta. Ho spiegato, ho fatto opera di persuasione, ho fatto capire che il Molise nelle condizioni in cui sta non può accogliere altri migranti. Ecco perchè ieri sera il ministro Lamorgese ha revocato gli invii”. Così all’Ansa il presidente della Regine Molise Donato Toma spiega lo stop di queste ore al trasferimento in regione di altri migranti. “Non siamo ancora pronti con l’ospedale covid a Campobasso – ha proseguito – Ho parlato con Conte, Boccia, anche con Speranza: e siamo riusciti a far valere le nostre ragioni perchè siamo credibili, perchè fin qui abbiamo sempre collaborato”.