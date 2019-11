Stop alla ripresa: l’economia molisana rallenta di nuovo (IL VIDEO)

Dai dati di Bankitalia emerge un quadro non incoraggiante: male l’industria, l’occupazione e il turismo. Le famiglie temono un’altra crisi e risparmiano di più

ISERNIA. Se ne nel 2018 ci eravamo illusi che il Molise potesse ripartire e ritornareai dati antecedenti alla crisi del 2007, i primi mesi del 2019 sono stati una vera e propria doccia gelata. Gli indici economici presentanti stamane, presso la Prefettura di Isernia, dai vertici regionali della Banca d’Italia parlano chiaro: c’è stato uno stop della ripresa e una fase di debolezza dell’attività economica già emersa negli ultimi mesi dell’anno precedente.

Il quadro congiunturale dell’industria ha risentito soprattutto della riduzione, su scala nazionale, delle vendite all’estero dell’automotive, cui si è contrapposto l’andamento positivo degli altri settori di specializzazione regionale, in particolare l’agroalimentare. Segnali di timida ripresa nell’edilizia. Non decolla, invece, il terzo settore con segnali negativi che hanno interessato il comparto turistico.

Nel mercato del lavoro l’occupazione è cresciuta a un ritmo attenuato rispetto al 2018. Aumentato il ricorso alla cassa integrazione guadagni, mentre è in calo la disoccupazione, ma soprattutto perché in molti decidono di arrendersi e di non mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro. Ridotti i finanziamenti alle imprese e i mutui per l’acquisto di abitazioni.

Crescono invece, i depositi bancari, a dimostrazione di come i molisani temano una nuova crisi e, dunque, decidono di trasferire i loro risparmi agli istituti di credito.

L’intervista al direttore regionale di Banca d’Italia, Marcello Malamisura