Stop alla mascherina al chiuso, per i molisani è meglio tenerla (VOTA IL SONDAGGIO)

Esperti e politici sono divisi sul prolungamento dell’obbligo, mentre tra i cittadini molisani prevale la linea della prudenza nei luoghi chiusi e potenzialmente affollati

Dal 1° maggio dovrebbe decadere l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Ma già si parla di una proroga della misura in alcuni settori specifici, per tenere sotto controllo la curva prima dell’estate. Secondo diversi esperti l’obbligo andrebbe prorogato ovunque nei locali al chiuso. Altri, invece, sono d’accordo sul mantenerle in determinati contesti, come il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Tra i cittadini molisani, l’orientamento prevalentemente è la prudenza con la consapevolezza che il virus circola ancora e il contagio ha buon gioco soprattutto nei luoghi chiusi e potenzialmente affollati.

Un’altra ipotesi è quella che l’obbligo venga eliminato in favore di una generica raccomandazione. È probabile quindi che si vada verso una proroga dell’obbligo delle mascherine in settori al chiuso come luoghi di lavoro, uffici pubblici, cinema e teatri e sui mezzi di trasporto, dove però si potrebbe decidere di passare dall’obbligo di Ffp2 alle chirurgiche.

Si valuta anche di togliere l’obbligo e mantenere la sola raccomandazione per i clienti di negozi e supermercati. Infine, per quanto riguarda la scuola, è prevista già fin da ora la proroga dell’obbligo della mascherina chirurgica e Ffp2 in classe fino alla fine dell’anno scolastico a giugno.