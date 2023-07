“Stop al femminicidio-non accettare mai l’ultimo appuntamento”, l’incontro alla scuola Allievi carabinieri

Un’occasione per confrontarsi su un tema quantomai attuale, alla scuola Allievi carabinieri di Campobasso tra esperti del settore alla presenza dei giovani aspiranti militari, tra cui molte donne. Presente anche la deputata molisana di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta – componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – che ha rilanciato ribadito l’impegno del governo ad affrontare il problema anche per mezzo di una legge che punti alla prevenzione, ma anche alla repressione del fenomeno. In prima linea, naturalmente, anche l’Arma dei Carabinieri, pronta senza riserve ad essere vicino alle vittime con azioni specifiche per prevenire il fenomeno.

«Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre portato due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società», sono le parole di Rita Levi Montalcini, riportate da Gianni Alfano, coordinatore regionale dell’associazione Condivisa che ha contributo all’organizzazione dell’incontro.

Tanto è vero che si parla, fin troppo spesso, di una drammatica e tragica costante che impone una attenta riflessione da parte di tutti: famiglie, scuola, politica e forze dell’ordine per fare squadra contro questa emergenza sociale nel nostro Paese. Per questo, è di primaria importanza la presenza sul territorio di strutture dedicate come il Centro Antiviolenza Liberaluna, con la responsabile Maria Grazia La Selva, che accoglie le donne vittime di violenza stando loro vicino nel superamento del trauma e nell’inizio di una nuova vita.