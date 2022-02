Stop al bullismo su internet, nasce l’associazione

Nasce a Macchia di Isernia l’associazione “Stop al bullismo” creata per sensibilizzare istituzioni e famiglie verso una tematica che si fa sempre più largo, soprattutto tra i giovani, e che è diventata una vera e propria piaga sociale. La necessità è stata dettata dall’emergenza sanitaria, che ha costretto molti a passare la maggior parte del tempo davanti allo schermo di un computer, sia per la Dad, sia per le poche alternative in tempi di lockdown. L’obiettivo è quello di educare i genitori a cogliere i segnali, anche minimi, del bullismo e del cyberbullismo, ma anche i ragazzi al dialogo. Parlarne con gli adulti può, infatti, aiutare ad arginare un fenomeno che è diventato sempre più comune.