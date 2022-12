Stop al 118, Toma: “A breve convocherò Asrem e associazioni per capire cosa sta succedendo”

Il presidente-commissario apre alle associazioni, ma si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: “Non li ho ancora convocati perché sono impegnato ai tavoli nazionali per reperire risorse per questa Regione anche con il riparto del Fondo Sanitario. Questa vicenda doveva già essere risolta: avevamo dato delle direttive, ma qualcosa non ha funzionato”

“A breve convocherò l’Asrem e le associazioni perché è giusto che si capisca cosa sta succedendo. Queste cose si risolvono non solo al tavolo prefettizio, ma al tavolo con l’azienda sanitaria e i commissari. Ho intenzione di accogliere le eventuali proposte, nell’ambito dei binari normativi, che ci verranno dal 118”. Il presidente-commissario, Donato Toma, apre alle associazioni, ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: “Ritengo che questa vicenda doveva già essere risolta. Avevamo dato anche delle direttive, ma qualcosa non ha funzionato”, a tal punto che le stesse, solo qualche giorno fa, hanno inviato una Pec alla Prefettura di Campobasso per avvisare che, dal prossimo 14 dicembre, non verrà più garantito il servizio di soccorso pubblico (L’ARTICOLO QUI).

Dunque, “ascolto e soluzioni” è la ricetta di Toma. Ma “non l’ho ancora fatto – ha rimarcato il commissario ad acta – perché il sottoscritto è impegnato sui tavoli nazionali a reperire risorse per questa Regione. Stiamo trattando il riparto del Fondo Sanitario Nazionale e questo ci consentirebbe di risolvere tanti problemi, compreso quello del 118. Quindi, non posso mancare da quei tavoli perché – ha concluso Toma – sono giorni cruciali perché ancora non raggiungiamo un accordo tra Regioni. Molte cose che si faranno per la sanità in Molise dipendono anche dal riparto di quel Fondo”.