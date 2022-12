Stop al 118, le associazioni incassano l’appoggio della Conferenza dei Sindaci

Si è tenuta oggi a Campobasso l’assemblea dell’organismo che si è schierata al fianco degli operatori che chiedono di modificare il bando proposto da Asrem e struttura commissariale per evitare la paralisi del comparto dal 1° gennaio 2023

Le associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 sul territorio incassano l’appoggio della Conferenza dei Sindaci dell’Asrem per modificare il bando per il rinnovo della convenzione proposto dalla struttura commissariale e dalla stessa Azienda Sanitaria Regionale. L’assemblea si è tenuta questa mattina a Campobasso nella sala della Costituzione del palazzo della Provincia cui erano presenti 41 amministratori su 136 comuni ma, in base al punteggio ponderato sulle dimensioni dei vari centri, è stato raggiunto il numero legale.

Assente la rappresentanza parlamentare eletta in Molise, il presidente della Regione e commissario ad acta per la Sanità, Donato Toma, il dg dell’Asrem, Oreste Florenzano. Intanto, il tempo stringe: senza modifiche al bando per il rinnovo della convenzione, ai parametri sulle assunzioni, ai turni di lavoro e ai rimborsi per gli operatori entro il prossimo 31 dicembre, le organizzazioni di volontariato si fermeranno provocando la paralisi pressoché totale del servizio sanitario regionale.