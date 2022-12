Stop al 118, le associazioni in piazza: “Siamo allo stremo, abbiamo dato l’anima per 22 anni”

Gli operatori hanno sfilato in corteo a piedi e a bordo dei mezzi di soccorso da piazza San Francesco a piazza Pepe: “Non abbiamo avuto alcun segnale dalla Regione: se non accadrà nulla nelle prossime ore, alla mezzanotte del 31 dicembre ci fermeremo”

“Siamo allo stremo. Senza un provvedimento d’urgenza del commissario ad acta per la sanità regionale che ci permetta di andare avanti, il prossimo 31 dicembre a mezzanotte ci fermiamo”. Il grido di delusione misto a rabbia e rassegnazione si alza da piazza Pepe a Campobasso, davanti alla Prefettura, ed è quello – purtroppo ormai consueto – delle associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 da 22 anni, i cui mezzi di soccorso questa mattina, mercoledì 28 dicembre, hanno sfilato in corteo con gli operatori alla guida e a piedi partendo da piazza San Francesco.

“Non abbiamo avuto nessun incontro e tantomeno nessun riscontro dalla Regione – fa notare con amarezza un’operatrice – come ci saremmo aspettati ieri nell’ambito della Conferenza dei Sindaci, ma loro non c’erano. A malincuore siamo costretti ad interrompere questo servizio per cui abbiamo dato l’anima per tutti questi anni investendo anche economicamente del nostro e come persone. Se non succede un miracolo in queste ultime ore, e non siamo stati ancora convocati da nessuno ed è per questo che siamo qui, purtroppo il 31 dicembre saremo costretti a prendere questa grave decisione”.

Tutto prende le mosse, val bene ricordarlo, da un settore portato, evidentemente, al tracollo e che per 22 anni ha garantito, nonostante le difficoltà, il regolare svolgimento del servizio di emergenza operando per anni anche senza convenzione e senza atti ufficiali di proroga con considerevoli risparmi per le casse pubbliche. Tanto più se si considera che, in altre Regioni, il volontariato si integra a ben altra principale strutturazione del servizio. Se questo non è (o non può) essere realizzabile, in Molise le associazioni chiedono quantomeno che sia modificato il bando per il rinnovo della convenzione, i parametri sulle assunzioni, i turni di lavoro e i rimborsi da corrispondere agli operatori affinché, dal prossimo 1° gennaio, il servizio non si interrompa. Ma oggi, com’è facile intuire, la misura è colma e restano ancora pochi giorni per scongiurare la paralisi pressoché totale della sanità regionale che già non gode (eufemismo) di buona salute. (adimo)