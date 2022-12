Stop al 118, la Regione propone un bando di gara alle associazioni

La struttura commissariale della Sanità e l’Asrem hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni, che per il 14 dicembre hanno annunciato l’interruzione del servizio, proponendo un’assunzione per ogni postazione. La replica: “Non siamo imprenditori che puntano al profitto, ma faremo i nostri conti”

La Regione Molise, tramite la struttura commissariale della Sanità e l’Asrem, ha proposto un bando di gara alle associazioni che gestiscono il servizio di 118, le quali dovranno valutarlo nelle prossime ore e dare una risposta.

“Resta il problema dei verbali elevati dall’Ufficio del Lavoro che sono a carico dell’associazione – ha affermato Nicola Avorgna dell’associazione Vitattiva (postazione di Frosolone) a margine del vertice che si è tenuto nella sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso – con spese legali che dovremo sopportare per sapere come andrà a finire. Stiamo valutando: al 14 dicembre manca poco”.

A pagare le conseguenze di questa situazione saranno inevitabilmente i cittadini “ed è per loro che non vorremmo fermarci, ma così non si può più andare avanti – ha chiosato Avorgna -. Ci hanno proposto un’assunzione per ogni postazione, ma noi punteremmo ad almeno quattro per associazione. Ricordiamo che il 118 è nato in via sperimentale e tale è rimasto. Noi non siamo imprenditori che investono per trarre profitto, ma associazioni di volontariato che percepiscono i rendiconti mensili per far fronte alle spese. Dunque – ha concluso il rappresentante dell’associazione – faremo i nostri conti e valuteremo se andare avanti”.