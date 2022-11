Stop al 118, il servizio si ferma dal prossimo 14 dicembre

Grossi guai in vista per la sanità molisana, un segnale di cattiva gestione e profonda disorganizzazione che arriva proprio nel giorno in cui il ministro della Salute fa visita al Molise. Ieri sera, ma la notizia è stata diffusa solo in mattinata, le associazioni che gestiscono il servizio del 118 hanno inviato una Pec alla prefettura di Campobasso per avvisare che, dal prossimo 14 dicembre, non verrà più garantito il servizio di soccorso pubblico. In sostanza, tra due settimane si fermerà il 118 in Molise. Un fortissimo segnale che viene lanciato dalle associazioni dopo che l’Ispettorato del Lavoro avrebbe contestato a diverse di loro la qualifica di volontario che viene attribuita agli operatori del soccorso pubblico. Non sarebbero volontari, ma lavoratori dipendenti per il ministero del lavoro. Tanto che, nei confronti di un’associazione, sarebbe stato elevato anche un verbale da ben 500mila euro. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza delle associazioni sparse sul territorio regionale, soprattutto dopo la stipula della nuova convenzione sulla diaria che, per un turno di dodici ore, passerà da 51 a 31 euro. In sostanza un volontario del 118 prende in un giorno la metà di quello che prende, come prestazione aggiuntiva, ogni ora, un medico del Pronto Soccorso, una sperequazione enorme, difficile da mandare giù per gli operatori del 118 che lavorano a stretto contatto con i medici del Pronto Soccorso. Oltretutto, a queste condizioni, reperire nuovo personale è praticamente impossibile. Oltre il 50 % delle postazioni non ha più neanche il medico. Per le associazioni esiste una precisa volontà politica della gestione commissariale di smantellare il servizio. Nasce da qui la decisione di fermare le ambulanze a partire dal 14 dicembre. Una grana difficile da sbrogliare per la gestione commissariale che dovrà inventarsi ulteriori stratagemmi per impedire che in Molise la regione che non esiste, non esista più neanche il 118.