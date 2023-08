Stop ai voli Pescara-Milano, perdita enorme anche per il Molise

A sostenerlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna, a seguito della decisione di Ita di sospendere il collegamento tra lo scalo abruzzese e il capoluogo lombardo a partire dal 3 agosto

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha espresso profonda preoccupazione per la decisione di Ita di sospendere il collegamento aereo tra Pescara e Milano a partire dal 3 agosto. Questa sospensione rappresenta un duro colpo per l’economia, la società e il turismo dell’Abruzzo, mettendo a rischio il lavoro di trent’anni dedicato allo sviluppo dell’aeroporto.

Il sindaco ha evidenziato che la sospensione del collegamento è un grave danno per l’Abruzzo, poiché priva la regione di una preziosa opportunità e costringe molti viaggiatori, in particolare corregionali che lavorano a Milano, a rinunciare a un comodo collegamento diretto dall’aeroporto di Linate. Quest’ultimo è ora facilmente raggiungibile dal centro città di Milano in soli 12 minuti grazie a una nuova linea della metropolitana.

La sospensione del volo è particolarmente deludente nel periodo estivo, soprattutto in agosto, quando molti viaggiatori si spostano per le vacanze. Questa scelta appare poco strategica per il turismo regionale, rappresentando una perdita enorme per l’Abruzzo e anche per i territori vicini, come il Molise, che potrebbero beneficiare di questo collegamento.

Il sindaco si è chiesto come si possa raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’aeroporto d’Abruzzo di raggiungere un milione di passeggeri entro il 2024, se vengono interrotte rotte importanti come questa. Ha espresso il desiderio che Ita ripristini al più presto il collegamento, poiché l’aeroporto riveste un ruolo fondamentale per la fascia costiera della regione.

In conclusione, la sospensione del collegamento tra Pescara e Milano rappresenta una perdita significativa per l’Abruzzo e il sindaco Menna spera che si possano trovare soluzioni rapide per ripristinare questa importante connessione aerea.