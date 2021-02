Stop ai ricoveri ordinari al San Timoteo: area grigia ampliata per ricevere pazienti Covid

L’ospedale San Timoteo di Termoli in queste ore sta subendo un cambiamento dovuto all’emergenza Covid. All’interno dell’area grigia dell’ospedale continuano ad esserci 8 ricoverati positivi al Coronavirus ed notizia di queste ore (15.00) che si sta pensando ad una riorganizzazione dell’area grigia per reperire, all’interno dell’ospedale, un maggior numero di posti letto Covid. Per ovviare a questa situazione relativa alla necessità di rendere disponibili i posti letto e la cura dei pazienti sono stati sospesi da ieri, 14 febbraio, tutti i ricoveri ordinari fino a nuova comunicazione. Si continueranno a garantire le urgenze. E’ stato dunque chiesto ai direttori dei reparti di programmare, dove possibile, la dimissione dei pazienti al fine di organizzare un adeguato piano di afflusso/assistenza ai pazienti Covid positivi.