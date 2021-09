Stop a telefoni, droghe e alcol quando si è alla guida (video-foto)

La campagna informativa della Polstrada di Campobasso assieme agli studenti dell’Istituto Superiore “Cuoco”

Compito arduo, ma non impossibile, quello della Polizia Stradale che, attraverso la campagna di comunicazione “Roadpol Safety Days” sta cercando di inculcare, soprattutto nelle nuove generazioni, la cultura del rispetto delle regole quando si è alla guida di un mezzo di trasporto. Uso improprio del telefonino (chiamate e messaggistica), alcol e droghe, sono fra le cause principali di incidenti stradali che funestano, purtroppo, la quotidianità di chiunque. La sezione della Polizia Stradale di Campobasso questa mattina (21 settembre) in piazza Vittorio Emanuele II ha allestito un gazebo informativo coordinato dal dirigente il dottor Giovanni Citarella rivolto a studenti del capoluogo, nel caso in questione agli alunni dell’Istituto Superiore “Cuoco”. (SEGUI LA VIDEOINTERVISTA)