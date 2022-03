Stipendi personale, la Regione spende oltre 12 milioni di euro

Il Molise è tra le 5 che si trovano nel mezzo con una B di rating. La situazione peggiora se si guarda ai compensi per i contratti a termine, da maglia nera. Campobasso virtuosa, conquista una doppia AA

Quanto costa a Regioni e città italiane il personale? Quanto spendono per stipendi e straordinari dei dipendenti a tempo indeterminato? E per quelli a tempo determinato?

A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.

Promosse metà delle Regioni italiane

Ad aggiudicarsi il rating migliore, da A a AAA, per quanto riguarda la spesa per il proprio personale, sono: Lombardia, Veneto e Puglia ottengono la tripla AAA; Calabria, Lazio, Piemonte la AA; Emilia-Romagna, Liguria, Toscana la A.

Nel mezzo si trovano altre 5 Regioni: Abruzzo con la BBB; Marche e Umbria con la BB; Basilicata e Molise con la B. Fanalino di coda la Sicilia, l’unica con il rating complessivo peggiore, la C. Mentre le restanti 5 risultano non comparabili nel rating finale: Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

Un focus sul Molise

Gli stipendi corrisposti al personale a tempo indeterminato superano i 12 milioni di euro (12.265.325,50 per la precisione), 165.948,30 euro sono gli straordinari per i dipendenti a T.I.. Bollino rosso per i compensi pagati al personale a termine: 1.393.250,11 euro, cifra questa che fa ‘conquistare’ alla piccola regione una bella C, il rating peggiore.

La maglia nera

La Sicilia è l’unica Regione italiana a ricevere la ‘C’, il rating peggiore. Dalla classifica, infatti, risulta ‘fuori controllo’ la spesa della Regione Siciliana per voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, pari a ben 424.921.240,66 euro nel 2020 (rating C confermato anche considerando solo questa voce)

La situazione dei capoluoghi

Quindici meritano la tripla AAA per la spesa relativa agli stipendi del personale a tempo determinato. Tra questi, figura anche la Capitale, con 671.490,47 euro spesi per questa voce nel 2020.

L’Aquila, Agrigento ed Enna sono i capoluoghi di provincia meno ‘efficienti’ nella spesa per gli stipendi corrisposti ai dipendenti a tempo determinato. Tanto da ricevere il rating C.

Decisamente meglio Campobasso

Un capoluogo da doppia A è quanto risulta dall’indagine: 6.316.977,61 euro (BBB) è il capitolo relativo al personale a TI; 177.081,75 € (BBB) per gli straordinari ed appena 41.846,25 euro (AAA) per i contratti a termine.