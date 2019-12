Stipendi mancanti e bando di gara lontano, in piazza i lavoratori del Tpl

Manifestazione di protesta a Campobasso. Obiettivo: «Cercare di risolvere gli annosi problemi della categoria»

Sono scesi in piazza Prefettura a Campobasso per manifestare contro il Tpl i lavoratori del settore trasporti. Sotto la lente le tante difficoltà di una categoria spesso inascoltata «anche perché l’assessorato competente continua a chiedere soluzioni a chi non è del settore», ha affermato Carmine Mastropaolo della Uil Trasporti in piazza insieme alle altre sigle sindacali. «Siamo alla terza azione di sciopero per il Tpl Molise che versa in condizioni pessime. L’obiettivo è quello di cercare di risolvere i problemi di questo settore che vanno avanti da anni e non trovano soluzione. Vorremmo portare all’attenzione i problemi annosi del Tpl molisano che è l’ultimo in Italia sia per pagamento degli stipendi ai dipendenti dei traspoorti e sia per l’offerta che fa ai pendolari molisani». Sotto la lente anche la voce degli stessi lavoratori che tutti i giorni percorrono le tratte molisane. «Sono tanti i problemi del settore, dal bando di gara agli stipendi che non sono stati pagati alle fermate più o meno autorizzate. Noi ci auspichiamo di portare a termine al più presto il bando di gara per avere una soluzione imminente anche al problema degli stipendi».