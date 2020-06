«Stiamo lavorando alla mozione di sfiducia a Toma», l’annuncio di Facciolla

Una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Toma. Ad annunciarlo il consigliere del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. «Stiamo lavorando alla mozione di sfiducia verso il presidente Toma che presenteremo prossimamente in Consiglio. L’attuale governo si trascina tra lotte interne, più simile ad un condominio litigioso che ad un’assise quale è quella del Consiglio regionale, senza produrre alcun atto significativo per i molisani. Qualora questo governo regionale dovesse cadere noi non siamo interessati ad accordi tra partiti che produrrebbero solo un governo fotocopia di quello attuale ma lavoreremmo ad un’agenda programmatica seria, forte, particolarmente innovativa, progressista e riformista sulla quale chi vorrà poterà convergere».