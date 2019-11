“Stendi la violenza”: manifestazione organizzata del Centro BeFree

Domani, 25 Novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

«Nelle storie di violenza le donne troppo spesso sono drammaticamente sole, pur avendo accanto persone, come familiari, amici e vicini di casa, che conoscono la situazione. Il Centro AntiViolenza BeFree di Termoli organizza un flash mob, un cordone di persone con lo slogan “stendi la violenza ” , perchè nella violenza di genere i panni sporchi NON si lavano in casa, che comincerà dalla ‘panchina rossa’ in Piazza Monumento e terminerà…

…riusciremo a raggiungere la nuova sede del CAV in via Molinello n.1 ?

Possiamo farcela!

Tutti possono partecipare

Lunedì 25 novembre pomeriggio, alle 18:30, scendiamo tutti in piazza per sostenere i diritti e la lotta alla violenza».