Stellantis vince il memorial Gianmarco Di Vico

A Molise si è svolto il torneo di calcio a 5 dedicato al giovane prematuramente scomparso nell’estate del 2019. Momento toccante durante le premiazioni

Emozioni gol e spettacolo nel quinto Memorial Gianmarco Di Vico che come ogni anno si è svolto a Molise alla vigilia di Ferragosto. La manifestazione di calcio a 5, organizzata dalla Pro Loco del presidente Davide Cirelli con la collaborazione della famiglia del ragazzo prematuramente scomparso, è un appuntamento di rilievo nel calendario dell’estate del paese. Lunedì 14 agosto, dopo la benedizione di padre Angelo, sono scese in campo le squadre Club 165, Stellantis, Molise e Duronia. Tanti ragazzi uniti dalla passione per lo sport si sono affrontati nel ricordo di un amico dando vita a partite vibranti (da 20’ ognuna) dirette dagli arbitri Massimo Ricci e Salvatore Griguolo, seguite da un buon pubblico. In campo con Stellantis anche Antonello Corradino. L’ex capitano del Campobasso non è voluto mancare all’appuntamento e con entusiasmo ha indossato nuovamente le scarpette. Nella prima sfida Club 165 e Molise hanno impattato 2-2 con Molise che è stata poi costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di Stellantis. Davide Di Vico e compagni si sono imposti 3-1. Avvincente la sfida tra Club 165 e Duronia con i secondi che vincono di misura 3-2. Nel terzo incontro del pomeriggio Stellantis concede il bis con l’affermazione per 6-2 su Duronia che paga dazio alla stanchezza e non riesce a contrastare i ‘bianchi’. Nel quinto match del Memorial il Club 165 riesce ad interrompere la serie positiva di Stellantis vincendo 3-1. Subito dopo Molise cala il tris su Duronia passando 3-1.

Terminata la prima fase si sono disputate le semifinali Stellantis-Duronia e Molise Club 165. Nella prima sfida Luca Ciero e compagni hanno vinto 4-0 facendo valere la maggiore qualità ed esperienza, nella seconda Molise si è imposto 3-1 su Club 165 dimostrando maggiore freschezza. La finalissima tra Stellantis e Molise è stata una gara equilibratissima e giocata a viso aperto dalle due formazioni. Molise è andato più volte vicino alla marcatura ma gli attaccanti arancioni hanno trovato sulla loro strada un Massimiliano Barca insuperabile. Dall’altra parte è stata la traversa a negare la gioia del gol a Stellantis. Alla fine, dopo lo 0-0 del 20’ sono stati necessari i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice del Memorial. Stellantis è stata più precisa e si è imposta 2-1. Toccante il momento delle premiazioni con la famiglia Di Vico (mamma Lina, papà Francesco e il fratello Davide) particolarmente emozionati. Andata in archivio l’edizione 2023 con tanti consensi, si guarda già al 2024, con Gianmarco sempre nel cuore.