Stellantis Termoli, Toma: straordinario investimento e grande opportunità per il Molise

«La scelta di Stellantis premia l’Italia, il Mezzogiorno e il Molise. La gigafactory delle batterie a Termoli è una grande opportunità per il territorio. Adesso dobbiamo lavorare per potenziare, creare e tutelare un indotto molisano dell’elettrico, così da moltiplicare i benefici per il nostro territorio. Oggi è una bellissima giornata per il Molise, che vede nella difesa dei posti di lavoro e nello sviluppo di un nuovo modello produttivo ulteriori elementi di speranza nel futuro. La Regione Molise saluta con entusiasmo la scelta di Carlo Tavares e ribadisce l’impegno di agevolare tutti gli investimenti produttivi nel nostro territorio». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione all’annuncio del Gruppo Stellantis circa l’investimento a Termoli».