Stellantis: siglato accordo con sindacati, nuove uscite incentivate entro fine anno

Fiom non ha siglato l’intesa: «Chiediamo piano che preveda la rigenerazione dell’occupazione»

Secondo quanto riportato dall’Ansa, oggi, lunedì 27 febbraio è stato siglato un nuovo accordo quadro tra la multinazionale Stellantis e i sindacati riguardanti le uscite incentivate entro il 31 dicembre dell’anno corrente.

Tale accordo riguarderà gli stabilimenti di Termoli, Cassino, Mirafiori, Pratola Serra (Avellino), e Cento (Ferrara) e per diventare operativo, richiederà delle procedure specifiche all’interno delle singole realtà produttive, che coinvolgerà circa 2.000 lavoratori, pari al 4,4% dell’occupazione e pari a circa 47.000 dipendenti.

Le uscite saranno su base volontaria, e per le fasce d’età più alte saranno previsti degli incentivi maggiori. I destinatari saranno soprattutto gli impiegati, circa 800 degli Enti Centrali di Mirafiori.

Per quanto riguarda la ex Sevel di Atessa, in provincia di Chieti, sarà previsto un contratto di espansione che porterà alla stabilizzazione di alcuni lavoratori in rapporto di lavoro in somministrazione.

La Foim invece, non ha siglato l’intesa perché chiede un «piano che preveda la rigenerazione dell’occupazione».