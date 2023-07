Stellantis, sciopero Fim, Fiom e Uilm: adesioni vicine al 40%

Ha raggiunto circa il 40% la partecipazione allo sciopero indetto per oggi, lunedì 10 luglio da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento automobilistico Stellantis di Termoli. Gli operai e gli impiegati sono usciti con 4 ore in anticipo sui tre turni di lavoro. Presente davanti all’impianto una delegazione di lavoratori e sindacati in presidio.

Tra le ragioni dello sciopero la richiesta della tutela dell’occupazione, del rilancio del comparto manifatturiero e l’impegno a risolvere le crisi aperte. A fine anno, intanto, chiuderà il settore cambio dello stabilimento e ad inizio 2024 partiranno i lavori di riconversione della fabbrica.

IN ALTO, UNA FOTO DELLO SCIOPERO (FOTO ANSA)