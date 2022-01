Stellantis, Gigafactory a Termoli: sostegno bipartisan dal Comune di Campobasso

I capigruppo di opposizione di centrodestra, civiche e centrosinistra hanno presentato una mozione con cui si impegna il sindaco Gravina e la sua giunta a sollecitare il governo nazionale e regionale

La scelta della costruzione della Gigafactory (fabbrica per la costruzione di batterie elettriche per le autovetture e non solo) deve ricadere sul territorio molisano e, nello specifico, nell’area dello stabilimento Stellantis di Termoli come annunciato nello scorso mese di maggio. Di parere diverso l’amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares che, nella visita dello scorso 19 gennaio, ha evidenziato l’incertezza sulla scelta del sito molisano. Per tutta risposta, i capigruppo di Forza Italia al Comune di Campobasso, Domenico Esposito, dei Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni, della Lega, Alberto Tramontano, di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, di “E’ Ora”, Massimo Sabusco, del Misto, Giuseppina Passarelli, della Sinistra per Campobasso, Antonio Battista e del Pd, Giose Trivisonno hanno presentato una mozione a sostegno del sito di Termoli.

Con il documento, si invita il sindaco, Roberto Gravina, e la sua giunta affinché “si impegnino a sollecitare gli organi del governo italiano e del governo regionale del Molise affinché attuino tutte le iniziative possibili” affinché si concretizzi questo obiettivo. In particolare, “è un’enorme opportunità di ulteriore sviluppo che la nostra regione tutta non può permettersi di perdere”. Tutto questo, considerando che “la città di Campobasso ha il dovere civico e l’obbligo morale di sostenere la battaglia unitamente al Comune di Termoli, ma non solo rispetto ad ogni singola amministrazione comunale che possa esprimere interesse diretto o indiretto al mantenimento in essere di detto sito produttivo sul nostro territorio regionale”.