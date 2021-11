Stefano Sorbo si impone nel torneo Open C al festival internazionale di scacchi di Cerignola

Stefano Sorbo, il giovane portacolori del circolo scacchistico “Monforte” di Campobasso ha ottenuto la prima vittoria in assoluto in un torneo federale a tempo lungo con variazione del punteggio Elo FIDE. Quest’anno il 13enne campobassano era già arrivato due volte sul podio ottenendo due terzi posti in due tornei molto importanti nel calendario scacchistico nazionale, il Festival internazionale di Montesilvano e il campionato provinciale giovanile di Roma di Fiano Romano, piazzamento quest’ultimo che gli era valso la qualificazione ai campionati italiani giovanili di Salsomaggiore dove il giovane scacchista ha ottenuto un buon 46° posto su 116 partecipanti nell’under 14 con 5 punti su 9 (4 vittorie, due patte e tre sconfitte). A Cerignola il giovane atleta molisano, partito come decimo del ranking del torneo in base al punteggio Elo, è uscito imbattuto con 3 vittorie e due patte ottenendo quattro punti e battendo l’agguerrita concorrenza grazie allo spareggio tecnico che gli ha consentito di lasciarsi alle spalle Francesco Mazzeo di Salerno, Raffaella De Lorenzis di Bari e Gabriele Lodia di Cerignola. Le cinque partite in cui è stato impegnato sono durate in totale oltre tredici ore. Tra i 26 iscritti vi erano anche tre classificati di cui uno di categoria seconda nazionale che Sorbo ha battuto nel secondo turno. In totale ai tre Open organizzati nella tre-giorni di Cerignola erano iscritti circa 70 atleti provenienti da Puglia, Campania, Sicilia, Molise, Basilicata, Emilia Romagna. Nell’Open A si sono sfidati 12 tra i più forti giocatori in attività in Italia e in Europa. Nel torneo top del festival la vittoria è andata al maestro ucraino Sergejs Gromov con 4 punti su 5 che ha preceduto i connazionali Artem Gilevych, italianizzato e campione italiano in carica Rapid, e Grigory Seletsky. Primo degli italiani il candidato maestro palermitano Diego Castigliola piazzatosi quarto. Nell’Open B il primo posto se lo è aggiudicato il candidato maestro Enrico Adinolfi di Salerno (5 punti su 5) che si è imposto sulla prima nazionale Pierpaolo Mileo di Potenza e sul candidato maestro barese Savino Di Lascio. A questo torneo ha partecipato anche il campione italiano under 10 in carica Mattia Murra che si è piazzato quattordicesimo. Per il giovane Stefano Sorbo la vittoria di Cerignola rappresenta la ciliegina sulla torta di un anno che, nonostante le difficoltà dovute al covid, gli ha riservato molte soddisfazioni. Il prossimo appuntamento, ultimo del 2021 con i tornei a tempo lungo, è il campionato regionale molisano che si terrà il 4 e il 5 dicembre a Venafro articolato, in base al punteggio Elo FIDE dei partecipanti, in due tornei, l’Open A e l’Open B. Si tratta del più importante appuntamento dell’anno per il movimento scacchistico regionale che sarà arricchito dalla partecipazione di atleti provenienti anche da altre regioni (Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo) che pur non concorrendo per il titolo regionale, che sarà appannaggio del primo classificato tra i molisani, punteranno a vincere il torneo. Un appuntamento nel quale sicuramente Stefano Sorbo sarà protagonista.

