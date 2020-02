Stefano Sabelli: «Flavio, un grande artista con discese e risalite continue»

Il ricordo del direttore artistico del Loto che avrebbe dovuto ospitare il suo “E pensare che ero partito così bene”: «Lo aspettavamo con gioia»

CAMPOBASSO. C’era anche l’attore molisano Stefano Sabelli, direttore artistico del teatro del Loto a Ferrazzano, alla camera ardente allestita a Roma al teatro Valle, per rendere omaggio a Flavio Bucci scomparso lo scorso 18 febbraio a Fiumicino. «Eravamo molto contenti che venisse con il suo spettacolo “E pensare che ero partito così bene” (che sarebbe dovuto andare in scena il 23 e il 24 febbario prossimi al Loto, ndr) – ha raccontato Sabelli al Quotidiano – ma più che altro per raccontare la sua epopea di attore in una vita che è stata una discesa e risalita continua. C’era molta attesa per la rappresentazione perché lui era molto legato al Molise. Basti ricordare gli eventi all’Università con lo spettacolo “Diario di un Pazzo” del 31 gennaio 2014, il ritorno di Flavio all’ateneo con “L’arte della scena insieme” con Gigi Proietti il 22 marzo del 2016 e a Casacalenda (che gli ha conferito la cittadinanza onoraria, ndr). Lo ricordo fin dagli anni del liceo con il film “La proprietà non è più un furto” e sono felice che, idealmente – ha concluso Sabelli – il testimone del pittore Ligabue sia passato da Flavio ad un altro attore molisano, Elio Germano».