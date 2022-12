Stefano Priolo finisce sul Gambero Rosso con il miglior panettone natalizio

Il giovane pastry chef bojanese ha ottenuto questo nuovo e importantissimo riconoscimento entrando nella stretta cerchia dei migliori panettoni natalizi nazionali tra centinaia di concorrenti sul Gambero Rosso

A distanza di pochi giorni Stefano Priolo, il giovane pastry chef bojanese che tiene alto il nome del Molise a livello nazionale, ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento per i suoi prelibati panettoni natalizi. La prestigiosa casa editrice italiana Gambero Rosso specializzata in enogastronomia, dopo un’attenta e accurata valutazione da parte di una commissione composta da professionisti altamente qualificata nel settore delle specialità artigianali dolciarie, ha promosso a pieni voti il panettone tradizionale di Casa Priolo, antica azienda sita a Bojano su corso Amatuzio n. 30 di cui Stefano è titolare avendola ereditata dal padre Alfredo, inserendolo nella stretta cerchia dei migliori panettoni natalizi nazionali tra centinaia di concorrenti.

A conclusione della degustazione la giuria così si è espressa sul dolce prodotto dal giovane pastry chef bojanese: «Un lievitato impeccabile. Perfettamente sviluppato, dalla cupola ben cotta e accuratamente scarpata, il panettone di Casa Priolo conquista per i suoi profumi e la sua sofficità, umido al punto giusto, avvolge il palato e lascia la bocca ricca di aromi. I canditi sono piccoli, ma sodi e profumati ed emergono tutte le note fruttate dell’uvetta. La consistenza è filante e burrosa e tutti gli ingredienti risultano in perfetto equilibrio».

Il Gambero Rosso già in passato aveva inserito nelle sue graduatorie sia il panettone natalizio, sia le colombe e sia il pane prodotto da Casa Priolo. Proprio di recente Stefano si è classificato terzo alla manifestazione storica “Panettone d’Autore” curata da Richemont, con il suo panettone natalizio ben lievitato e soffice, dal profumo inebriante, di un giallo naturale ed intenso, dalla forma invitante frutto di una particolare cura nell’utilizzo dei migliori ingredienti, imperativo su cui l’artigiano bojanese non transige, per ottenere un prodotto sopraffino. Lo scorso anno Stefano Priolo si impose nella 10ª edizione della Tenzone del Panettone, importante manifestazione nazionale riservata al ‘Panettone artigianale’, per la categoria del panettone innovativo con la specialità denominata “Avana”. Numerosi sono i suoi ottimi piazzamenti a varie manifestazioni nazionali prestigiose del settore, tra questi spicca il secondo posto al concorso nazionale promosso dalla Bakery 3.0 di Milano nel 2019 dove si classificò davanti ad uno dei suoi maestri. Va infine ricordato che, proprio di recente, ha vinto la selezione nazionale per rappresentare l’Italia al 9° Mondial du Pain, insieme alla sua commis isernina Lucia Furioso, mondiali che si terranno il prossimo anno in Francia. I prelibati prodotti del giovane e brillante panettiere bojanese si possono trovare oltre al punto vendita di Bojano, ad Isernia in corso Marcelli 269, e a Campobasso in via Vittorio Emanuele II n. 59.