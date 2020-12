Stefano Di Nucci vincitore del Premio Internazionale “Stellina Web 2020”

Fa brillare i suoi sogni Stefano Di Nucci, giusto per stare nella metafora del motto della manifestazione, e vince la settima edizione del Premio Internazionale “Stellina Web 2020”. Il cantautore di Campobasso si aggiudica la vittoria come era già successo nel 2017, anno in cui Di Nucci vince il Premio Nazionale per cantautori “Lunezia 2017”, vittoria che, per altro, gli consente di aprire i concerti del tour di Fabrizio Moro, nell’estate del 2018. Il 29 novembre 2020 si aggiudica il premio stellina, contest riservato a espressioni diverse di arte ( poesia, narrativa, fotografia, video….), risultando primo tra i diciassette artisti selezionati da una giuria tecnica tra quasi mille candidature. A decretare il successo finale una votazione popolare sul web che ha dato il segno, anche per la notevole consistenza dei consensi, della stima verso l’artista. Stefano Di Nucci ha partecipato con il video clip “48 parole” – 48 tante quante quelle del brano musicale – una delle tracce del suo album “Opera postuma”. (ascolta il disco su spotify https://open.spotify.com/artist/0u2pv5md9CanJ2i60tHIvZ?nd=1&nd=1). Il video, sostenuto dalla solidità di un testo musicale “di atmosfera”, con un mood avvolgente e coinvolgente, “narra” di due protagonisti un lui e una lei – nella clip persone di terza età ma potrebbero avere qualsiasi età – che si sono trovati e persi, dati tanto, anche le spalle, hanno sbagliato, poi ci hanno riprovato, un po’ a sbagliare e un po’ a farcela. Un po’ la metafora della vita. Pregevole la regia di Gabriele Brunetti anche lui molisano, che avvalendosi di una sapiente fotografia rende ragione al testo musicale con un giusto dosaggio di primi e primissimi piani e tocca il sentimento. In un suo post Stefano scrive che i motivi per essere felici sono così ovvi “che non li dico neanche. Sarebbero troppe parole. “. Quando si dice : bastano 48 parole per dare spazio alla creatività pura e…perchè no per aggiudicarsi un riconoscimento di prestigio. Per altre info su Stefano Di Nucci consulta la pagina Facebook dell’artista https://m.facebook.com/stefanodinuccimusica/?locale2=it_IT