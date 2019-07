Stefano De Angelis nuovo Ds del Campobasso

Stefano De Angelis è il nuovo direttore sportivo del Campobasso. Ex calciatore professionista, Stefano De Angelis ha vestito le maglie del Teramo, Lucchese, Frosinone e Avezzano. Proprio nella Marsica ha iniziato la sua carriera da direttore sportivo con brillanti risultati. La scorsa stagione ha scovato diversi talenti portandoli a vestire i colori del San Nicolò Notaresco alla corte di mister Cudini. A Campobasso, quindi, il duo De Angelis – Cudini è pronto a lavorare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi societari. La presentazione del DS a stampa e tifosi avverrà in una conferenza stampa a ridosso del ritiro.