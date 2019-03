Stefano Buono: «Il Partito Democratico è vivo anche in Molise»

Terzo sul podio delle Primarie 2019 del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario regionale, il candidato Stefano Buono ha ricevuto 1.316 preferenze, pari al 10,22% del totale, sbancando nella sua Venafro.

«Sono comunque soddisfatto per le 14mila persone che si sono recate ai gazebo per votare. E’ stata una vittoria della democrazia, abbiamo dimostrato che il Pd è vivo anche in Molise».