Stefano Buono: «Grave la vicenda della pubblica illuminazione di Venafro»

«Interi quartieri al buio di notte e illuminati di giorno, lampade e corpi illuminanti differenti e malandati. Questo è lo scenario – afferma in una nota Stefano Buono, consigliere comunale di Venafro – che da anni si presenta ai cittadini venafrani, che pure sono oberati da un livello di tasse comunali tra i più alti d’ Italia, e alle persone che fanno visita alla nostra Città. La vicenda della pubblica illuminazione non è solo ed esclusivamente un esempio banale di inefficienza amministrativa ma, come spiegherò in modo dettagliato, costituisce anche una brutta storia di travalicamento dei confini di legittimità e legalità e rappresenta il modus operandi costante del Sindaco Ricci e della Sua amministrazione: non programmare e non decidere mai, neanche sull’ordinario, lasciando andare le cose secondo il loro corso (in)naturale. Per tanti anni i cittadini di Venafro hanno ricevuto un servizio pessimo o inesistente ma, al contempo, hanno pagato un importo spropositato rispetto non solo alla inesistente qualità del servizio (non) ricevuto ma anche alle dimensioni di una Cittadina di undici mila abitanti. Ad ottobre 2017, finalmente, viene aggiudicato esecutivamente un appalto pubblico che prevede l’affidamento in concessione. Lo schema e gli obblighi contrattuali previsti da bando sono i seguenti:

Il privato aggiudicatario si accolla l’onere di riammodernare l’impianto, investendo sostituendo le vetuste lampade con le più performanti lampade a led e il Comune concede la possibilità di gestione ventennale allo stesso.

Obbligo del Comune corrispondere il canone annuo di € 269.000,00 al mese per 20 anni al privato; ulteriore obbligo del privato l’accollo della “bolletta” e terminare i lavori entro sei mesi. Riepilogando: il Comune avrebbe ottenuto un risparmio significativo oltre ad una Città illuminata in modo decente e normale, il privato concessionario, evidentemente, avrebbe recuperato l’investimento mediante l’erogazione della somma fissa da parte dell’Ente e al risparmio che sarebbe dovuto derivare dall’efficientamento energetico. Veniamo alla paradossale vicenda. Come si diceva il bando in questione è stato esecutivamente aggiudicato in ottobre 2017, tempo in cui l’attuale Sindaco era Vice- Sindaco e l’assessore competente era il medesimo di oggi. La legge prevede 60 giorni di tempo dall’aggiudicazione esecutiva alla stipula del contratto d’ appalto tra le parti. Il Comune di Venafro firma qual contratto solo il 29 luglio 2019: quasi due anni, anziché i sessanta giorni prescritti dalla legge. Come abbiamo detto il bando e lo stesso contratto stipulato tra le Parti prevedono che l’opera sia compiuta entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori. Orbene, i lavori sono certamente iniziati da circa dieci mesi (anche se non si ha traccia di un formale provvedimento di inizio dei lavori) ma l’esecuzione dell’opera è ad un livello irrisorio (sono stati eseguiti lavori solamente su pochissimi tratti stradali di Venafro).

Il quadro è grave e allarmante. Non vengono rispettati tempi e procedure giuridicamente vincolanti e il mancato rispetto di tutto questo ha prodotto e continua a farlo un danno erariale. Mi farò carico di interrogare il Sindaco nel prossimo Consiglio del 17 luglio e, se necessario, di porre la vicenda all’attenzione della Corte dei Conti. Ma, soprattutto, mi farò carico della battaglia, da fare dento e fuori il Consiglio Comunale, affinché in futuro Venafro possa avere persone al Governo della Città che decidano, programmino e abbiano la volontà di cambiare le cose e non di preservare lo status quo».