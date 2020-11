Stefano Buono: «Dati ambientali a Venafro e le promesse mancate di Toma e Ricci»

«Negli ultimi giorni – si legge in una nota a firma di Stefano Buono, Consigliere Comunale PD Città di Venafro – le centraline ARPA monitoranti il livello di inquinamento ambientale a Venafro hanno registrato un sensibile innalzamento dei valori. In particolare abbiamo riscontrato tre sforamenti consecutivi del livello di PM 10 e un significativo incremento dei livelli di PM 2,5 la cui media parziale di Novembre risulta abbondantemente superiore a quella consentita annualmente. Dopo il periodo primaverile ed estivo, complice certamente anche l’alta pressione e l’inversione termica che si genera con l’arrivo del freddo, i valori tornano sensibilmente a salire. Nonostante le promesse e gli impegni presi anche al tavolo istituzionale convocato dal Presidente di Regione Toma e dal Sindaco di Venafro Ricci il 30 gennaio scorso, nulla è stato fatto circa i provvedimenti necessari per monitorare analiticamente la situazione ambientale ed avere un quadro completo e certo. Con forza si era chiesto l’intrapresa di una serie di provvedimenti di monitoraggio. L’installazione di centraline mobili aggiuntive rispetto a quelle fisse attualmente operanti, un’analisi qualitativa delle particelle atta a ricollegare l’inquinamento con fattori specifici, il monitoraggio delle PM 0,1, particelle decisamente più nocive per la salute umana, la rilevazione della eventuale presenza di diossine, il monitoraggio di acqua e suolo. Nel citato tavolo istituzionale si era preso l’impegno per l’installazione di tre centraline mobili per un periodo di circa un anno che avrebbero dovuto anche operare un’analisi qualitativa. Dobbiamo purtroppo prendere atto che ancora una volta gli impegni istituzionali presi dinanzi ai cittadini sono stati tramutati in chiacchiere piuttosto che in concreti provvedimenti amministrativi. Lo studio epidemiologico oggetto di convenzione con il CNR e che vede il Comune di Venafro Ente capofila a che punto è? Del resto parliamo di un Governo regionale e di una classe politica che ancora non riesce a consegnare ai cittadini un registro dei tumori, obbligatorio ai fini del raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e, oltretutto, previsto quale parte integrante del citato studio epidemiologico in essere. Affronteremo un inverno già particolarmente difficile dal punto di vista sia sanitario che socio-economico per via dell’emergenza epidemiologica Covid – 19, che vedrà inevitabilmente, anche per via dei fattori fisiologici citati, un incremento del livello di inquinamento monitorato».