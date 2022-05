Stefania Passarelli: “Pozzilli dice no all’impianto di produzione di biometano”

Il sindaco e presidente del Consorzio industriale ha partecipato alla conferenza di servizi il rilascio dell’autorizzazione: “Abbiamo ribadito il nostro diniego all’iniziativa”

Senza sconti la presa di posizione di Stefania Passarelli, sindaco di Pozzilli, contro il progetto per un impianto di produzione del biometano. Il suo è un no che si aggiunge a quelli delle Mamme per la Salute, di Città Nuova e del Comune di Venafro, tutti preoccupati per l’inquinamento della Piana. Dice la Passarelli: “Ho partecipato come sindaco di Pozzilli e presidente del Consorzio Industriale alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione relativa ad un impianto di produzione di biometano da realizzarsi nell’area industriale di Pozzilli, ribadendo il nostro diniego all’iniziativa. Diniego che difenderemo in ogni sede, per oggi e per il futuro. La conferenza è stata rinviata a data da destinarsi.

Il Consorzio, al fine di fornire a tutti i soggetti coinvolti gli strumenti per una oggettiva valutazione dell’impatto ambientale dell’iniziativa, ha commissionato ed inviato a tutti uno studio tecnico specifico che dimostra la incompatibilità dell’iniziativa nell’area dal punto di vista ambientale, sismico, socio-sanitario e sociale. Si auspica un intervento serio, forte, tempestivo e determinato da parte di tutti gli Enti coinvolti ed in modo particolare da parte della Provincia di Isernia e della Regione, i cui pareri sono vincolanti e non superabili.

Raccogliendo la volontà della popolazione del comune di Pozzilli e non solo, sarò onorata di promuovere tutte le manifestazioni di piazza consentite dalla legge italiana per la manifestazione del dissenso dei cittadini volta a tutelare la salute pubblica e la tranquillità sociale, eliminando anche il gravissimo livello di molestia che si andrebbe ad arrecare a tutte le attività industriali e commerciali confinanti e presenti nell’intero agglomerato industriale di Pozzilli. A tale proposito si evidenza che le suddette aziende hanno già manifestato la propria contrarietà, ritenendo questa iniziativa particolarmente lesiva per le proprie attività economiche”.