“Stazioni sicure”, operazione ad alto impatto della Polizia di Stato

Lo scorso 26 ottobre si è svolta una giornata di controlli straordinari denominata “Stazioni sicure”, presso gli scali principali del territorio nazionale e zone limitrofe.

L’operazione ad alto impatto è stata disposta dal Servizio Centrale della Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S. per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli impianti ferroviari ed a bordo dei treni, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori in concomitanza con il ponte della festività di “Tutti i Santi”, finalizzata, altresì, al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva.

Nell’ambito del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise sono state interessate le Stazioni F.S. di Bari Centrale, Brindisi, Barletta, Campobasso, Foggia, Lecce, Metaponto, Potenza, Taranto e Termoli nonché altri scali di competenza, ove sono stati attuati controlli a viaggiatori e relativi bagagli al seguito nonché a persone ritenute sospette.

In campo 40 pattuglie della Polizia Ferroviaria per un totale di 81 uomini impiegati, con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti e metal detector per le verifiche sui bagagli.

Per quanto riguarda il capoluogo barese, i controlli hanno interessato anche le zone limitrofe della Stazione Centrale (extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia) e le Stazioni ferroviarie della Ferrotramviaria S.p.A., delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie del Sud Est, dove sono state effettuate verifiche e ispezioni nelle sale di attesa, nelle biglietterie, nei sottopassaggi, nelle toilette, a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei treni e negli esercizi commerciali.

Va sottolineato che l’attività si è svolta sinergicamente, con la fattiva e preziosa collaborazione di personale di Protezione Aziendale di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che nella Stazione F.S. di Bari Centrale ha effettuato, contemporaneamente, numerosi controlli di specifica competenza, sia a bordo treno che lungo i marciapiedi. In particolare, sono state eseguite delle capillari verifiche volte a constatare il possesso del titolo di viaggio dei passeggeri nonché il rispetto del regolamento d’uso. Il Gruppo F.S.I. ha messo a disposizione della Polizia Ferroviaria anche nastri tendiflex per l’incalanamento guidato dei viaggiatori, al fine di agevolare i controlli.

Al termine dell’operazione, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

859 persone sospette indentificate e controllate, di cui 108 con pregiudizi penali;

145 stranieri controllati, dei quali due rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale e uno denunciato in stato di libertà all’A.G. perché trovato in possesso di sostanza stupefacente;

2 persone denunciate in stato di libertà;

29,26 di stupefacente sequestrato (tipo cannabinoidi);

2 sanzioni amministrative elevate;

170 verifiche con metal detector sui bagagli al seguito di viaggiatori;

22 veicoli controllati.

fatti di rilievo: