Stazioni sciistiche, firmata l’ordinanza: a Campitello Matese il 18 gennaio si potrebbe partire

Sulla riapertura degli impianti a Campitello Matese e sull’avvio della stagione sciistica nella località molisana ci sono ancora tanti punti interrogativi. Una buona notizia è arrivata nelle scorse ore. Con l’ordinanza del 2 gennaio del Ministro Roberto Speranza il 18 gennaio l’attività sulle montagne può ripartire: naturalmente sulla scorta dei dati che saranno forniti dal ministero della Salute, l’attività sarà consentita soltanto in quelle Regioni che saranno inserite in zona gialla, mentre resteranno i divieti per le Regioni nelle zone arancione e rossa (dovranno essere anche validate in Conferenza Regioni le linee guida, in merito, del Cts). A Campitello Matese si lavora intanto per la riapertura e proprio nei giorni scorsi si è registrato l’intervento di tecnici della Malbatour (la società che ha ottenuto un punteggio maggiore, rispetto alla Dga Funivie per la gestione degli impianti) e sono stati riparati due guasti.

A Campitello si potrebbe dunque ripartire (fermo restando che di lavori ce ne sono da effettuare) e gli impianti sono tutti collaudati. Anche i cannoni sono tutti funzionanti, e lunedì 4 gennaio, in mattinata, ci sarà un ulteriore collaudo sugli ultimi cannoni di recente acquisto. Sono state svolte inoltre tutte le visite mediche al personale. A valle ci sono tutte autorizzazioni. Manca invece autorizzazione per l’utilizzo della Seggiovia (richiesta da Malbatour al Comune di San Massimo). Un’altra tegola, che potrebbe far slittare l’apertura degli impianti è la questione è legata al bando di affitto degli impianti: finita dinanzi alla giustizia amministrativa. Due società hanno partecipato alla gara per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese e Capracotta: la Malbatour e la Dga Funivie che proprio 4 anni fa vinse la gara. Per la commissione la Malbatour ha ottenuto un punteggio maggiore.

Ma il Comune di San Massimo ha presentato ricorso al Tar mosso da presunte motivazioni di conflitto d’interesse (alla gara ha partecipato il già vice sindaco del centro, che è arrivato secondo). I giudici del Tribunale amministrativo regionale del Molise dovrebbero pronunciarsi sul ricorso a metà gennaio. Il rischio quindi è che a bloccare la stagione invernale non ci sia solo il Covid ma anche il ricorso dinanzi al Tar.