Stazione ferroviaria, Roberti «Nessuno spostamento deliberato»

REDAZIONE TERMOLI

Sulla questione del dislocamento della stazione ferroviaria di Termoli è arrivato anche il commento del sindaco Francesco Roberti che con un post su facebook ha dichiarato: «Né l’amministrazione comunale di Termoli tanto meno la Regione Molise hanno deliberato lo spostamento della stazione ferroviaria, in verità si chiederà a Rfi di eliminare dalla stazione di Termoli la parte dei binari utilizzati per la sosta e per la movimentazione dei treni merci, al fine di evitare, sia possibili incidenti rilevanti dovuti a ‘rotture di carico’, in caso di trasporto merci pericolose e sia i rumori di frenata dei treni merci. Dunque, differenziare il traffico passeggeri dal traffico merci, progettando un raccordo con il nucleo industriale e con il porto commerciale fuori».