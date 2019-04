Stazionarie le condizioni del piccolo caduto, la città si stringe attorno alla famiglia

ISERNIA

Sono stazionarie le condizioni del bambino di tre anni che nel pomeriggio di martedì è finito in coma per una caduta che gli ha provocato un serio trauma cranico. Dopo la caduta il bambino di tre anni, di origini egiziane, è stato portato dal padre presso il pronto soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia, dove i medici, a seguito di una serie di esami, hanno deciso di trasferirlo al Santobono di Napoli. Il piccolo è arrivato in coma presso il presidio partenopeo. Le sue condizioni sono critiche ma quando è partito dal capoluogo pentro era già stato individuato il problema e si era già intervenuto. Il tempismo dell’intervento, dunque, lascia più di una speranza sulla possibilità che il piccolo possa riprendersi. Intanto una città intera è in apprensione. La notizia si è diffusa molta velocemente e numerosi sono stati gli attestati di vicinanza arrivati alla famiglia del piccolo.

Intanto la Squadra Mobile sta cercando di capire cosa sia accaduto in quei terribili momenti. Gli agenti della Questura di Isernia stanno tentando di capire dove e come è accaduto l’incidente. Il bambino sarebbe caduto da un muretto, ma non è escluso che quando ha battuto la testa si trovasse su una scala. A soccorrerlo il padre, un egiziano che lavora in un negozio di ortofrutta in città e che vive nel centro storico. Dopo la caduta ha preso suo figlio in braccio e ha cominciato a correre, scendendo lungo la rampa del mercato. Qui ha bloccato un autobus di linea, chiedendo e ottenendo dall’autista di essere portato in ospedale. Ora si spera che la velocità dei soccorsi possa salvargli la vita