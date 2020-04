Stava raccogliendo gli asparagi lungo la ferrovia, salva per miracolo

Asparagi “pericolosi” per una donna isernina. La brutta avventura nel pomeriggio per un’anziana signora, nei pressi della vecchia stazione di Pesche, lì dove stava raccogliendo asparagi ai limiti dei binari. Tanto concentrata, da non sentire neanche l’arrivo del treno, che l’ha sfiorata, facendole fare un volo di qualche metro. Il macchinista si è fermato immediatamente, chiamando il 118 e i Carabinieri che le hanno anche contestato la sua scampagnata in violazione dei divieti in atto. Fortunatamente è finita bene per l’anziana, che non ha riportato danni, ma solo tanta paura perché non s’era accorta di nulla prima di finire a terra. Forse già stava pensando alla frittata che avrebbe cucinato più tardi.