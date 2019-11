Stato di agitazione sindacale al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia

«In mancanza di una necessaria organizzazione scatta la protesta»

Il personale, visto il permanere delle criticità, ha avvisato i commissari regionali Giustini e Grossi, la neo commissaria Asrem Maria Virginia Scafarto e il direttore sanitario del presidio ospedaliero pentro: in mancanza di una necessaria organizzazione per la degenza, che determina una precarietà nell’assistenza ai pazienti e un notevole stress per i medici, gli infermieri e gli ausiliari, scatta dunque la protesta. L’ennesima, di fronte a uno stato di cose che perdura da anni e che vede la sanità pubblica molisana e isernina in particolare relegata al ruolo di Cenerentola.