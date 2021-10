Pastore al Primo Ministro: “Intervenire subito sulla carenza di medici per evitare il sovraffollamento di pazienti”

“Un muro di gomma”, dice il primario, quello che le richieste già avanzate in precedenza si sono trovate davanti.

Pochi mesi fa Pastore aveva proposto di far intervenire Emergency, così come è avvenuto in Calabria, ma il suo appello è rimasto in ascoltato.

Ora la situazione è insostenibile e urge un provvedimento per tamponare l’emergenza.