Stati Generali M5S, Fallica scrive a Grillo: “I capisaldi del MoVimento devono restare”

Ha deciso di scrivere una lettera aperta a Beppe Grillo in occasione degli Stati Generali del MoVimento 5Stelle il consigliere di minoranza al Comune di Petacciato e Facilitatore dei pentastellati, Matteo Fallica. Sotto la lente quanto sta accadendo nel MoVimento chiamato a decidere del suo futuro e di alcuni dei capisaldi che lo hanno di fatto portato al governo dell’Italia. “C’è grande attesa per Beppe, il co-fondatore del MoVimento – scrive Fallica in un post su Facebook – Lui non ha garantito la sua presenza, ma io spero che intervenga e ricordi a tutti i nostri principi fondanti da cui ripartire per un nuovo e rinnovato slancio”. Di qui la decisione di scrivere una lettera aperta. “Caro Beppe Grillo, ti scrivo questa lettera aperta per chiederti di prendere la parola e stabilire il confine fra quel che si può cambiare e quel che non si deve cambiare nel m5s. Tu sei il co-fondatore, la guida, il capo carismatico del MoVimento. La tua parola conta ed è impegnativa per tutti. Come tanti altri iscritti, attivisti e portavoce, sono preoccupato perché vedo il rischio che il movimento perda definitivamente la sua anima. Temo che il m5s si trasformi in un partito, con le sue gerarchie, le sue alleanze strutturali, i suoi politici professionisti e autoreferenziali. Ti scrivo per chiederti di farti sentire a difesa dello spirito del movimento che hai creato. Come fa un padre quando i figli sbagliano. Il Movimento non deve diventare un partito. La Regola dei 2 mandati non deve essere cambiata. La piattaforma Rousseau deve rimanere il cuore del metodo a 5 Stelle. L’intesa con il Pd non deve diventare un’alleanza strutturale. Riprendi la parola Beppe! Il momento è adesso. Rimetti all’angolo quelli che si sono montati la testa. Ricorda a tutti che il m5s è nato per cambiare il sistema. Non per diventarne una parte”.