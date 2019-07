Stasera tutti col naso all’insù per l’eclissi solare: ecco dove sarà visibile

Per alcuni sarà una serata da passare con lo sguardo all’insù quella di stasera, martedì 2 luglio. Un perfetto allineamento tra Sole, Luna e pianeta Terra genererà infatti un’eclissi solare totale. Il fenomeno astronomico inizierà alle 18,55 ora italiana, per poi raggiungere il picco massimo alle 21 e 22 e terminare infine intorno alle 23 e 50. Uno spettacolo che purtroppo non sarà visibile dal nostro Paese, ma che potrà essere comodamente seguito in diretta streaming.

Sfortunatamente infatti, l’eclisse solare di questa sera avverrà su di una zona del pianeta in gran parte disabitata. I territori colpiti dal fenomeno saranno quelli dell’Oceano Pacifico meridionale, dal tratto di mare ad est della Nuova Zelanda fino alla regione di Coquimbo, in Cile. e in Argentina, passando per le isole della Polinesia Francese. In queste zone l’eclisse potrà essere vista al tramonto per un massimo di 4 minuti e 33 secondi.

Gli astrofili italiani che vorranno godersi lo spettacolo dell’eclisse non dovranno attendere molto però.

Per martedì 16 luglio è prevista una seconda eclissi lunare – questa volta parziale – che sarà perfettamente visibile anche dal nostro Paese. Bisogna ricordare infatti che un’eclissi lunare si verifica sempre due settimane prima o dopo un’eclissi solare. Quella di martedì sarà la prima di questa stagione estiva.