“Start up innovative per disoccupati di lunga durata”, nasce il progetto rivolto agli over 30

L’Autorità Urbana di Termoli sostiene la creazione di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma associata) che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale. Il progetto “Start up innovative per disoccupati di lunga durata” prevede il sostegno dei soggetti disoccupati di lunga durata alla creazione di nuove imprese o all’avvio di attività di lavoro autonomo finalizzate a favorire l’occupazione in coerenza con gli interventi delle politiche attive del lavoro previsti a livello regionale. L’Avviso si rivolge ai soggetto “over trenta” disoccupato da almeno 12 mesi. La candidatura deve essere presentata, pena l’irricevibilità della stessa, esclusivamente per via elettronica utilizzando la specifica applicazione web denominata “MoSEM” messa a disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/mosem e compilata secondo gli schemi indicati nell’avviso allegato A PARTIRE DALLE ORE 11:00 DEL 17/11/2022 E NON OLTRE LE ORE 23:59 del 16/01/2023.IL MODULO DI DOMANDA E MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEGLI ALLEGATI A QUESTO AVVISO al link: https://www.comune.guglionesi.cb.it/…/mostra_news.php…